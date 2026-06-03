Zukhra Soliyeva: Yo misma pido entradas a mi artista favorito

·151·Cultura
Zukhra Soliyeva: Yo misma pido entradas a mi artista favorito

La actriz Zukhra Soliyeva fue invitada al programa “24/7 Podcast”, donde habló con franqueza sobre las relaciones en el mundo del espectáculo y su experiencia asistiendo a conciertos.

Según ella, no le da vergüenza contactar y pedir entradas ella misma para los conciertos de algunos de sus artistas y grupos favoritos, incluso si no ha sido invitada.

“Cuando los representantes del mundo del espectáculo organizan bodas o conciertos, a menudo invitan a estrellas famosas, pero a veces no me invitan a mí. Por ejemplo, quiero ir a los conciertos de los grupos 'Design' y 'Million', pero no me invitan. No me ofendo por eso”, dice la actriz.

También destacó específicamente que creadores como Farhod Saidov, Bunyod Saidov y Dilmurod Sultanov la invitan personalmente.

Según la actriz, si se entera de un concierto de un artista que le gusta, se pone en contacto con total libertad y dice: “Voy a ir a su concierto”.

“Me encantaban las canciones de G‘aybulla Tursunov cuando empezaba su carrera. Dio un concierto en poco tiempo. Esperé a que me invitaran, pero no sucedió. Entonces le escribí yo misma, y él llamó de inmediato y dijo que me daría una entrada. Fui y lo disfruté mucho. Para mí, ese fue un concierto de verdad”, concluyó la actriz.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Hande Yener pasa un momento incómodo en el escenario al recibir un premioHoy, 10:04El luchador de Pop-MMA Saturn multadoHoy, 09:35Fan que besó la mano de Sevinch Mominova se vuelve viral en redes socialesHoy, 08:34«Zumrad y Qimmat» presentados en una adaptación escénicaHoy, 22:03Guli Asalxo‘jayeva es abuela por tercera vezHoy, 21:32Zarina Yuldosheva y Durdona Qurbanova: La verdadera relación detrás de escenaHoy, 21:12
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Cultura noticias

Yulduz Usmonova reveló abiertamente qué tipo de anciana será a los 80 años
Ozoda Nursaidova explota con « To‘ylar muborak » — el videoclip se vuelve viral en poco tiempo (video)
El gesto de un novio hacia Kaniza genera debate en redes sociales (video)
Shahzoda sorprende a sus fans al aparecer en la pasarela con su nuera
Situación inesperada en el concierto de Ummon en Ferganá
¿Cuánto gana en Instagram Fotima Nazarova, conocida por su personaje de “Sohiba”?
El maestro de la palabra Avaz Oxun atrae la atención de los fans cantando en el concierto de Ozoda Nursaidova
Rano Shodieva mostró el mundo submarino en China