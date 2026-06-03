Zukhra Soliyeva: Yo misma pido entradas a mi artista favorito
La actriz Zukhra Soliyeva fue invitada al programa “24/7 Podcast”, donde habló con franqueza sobre las relaciones en el mundo del espectáculo y su experiencia asistiendo a conciertos.
Según ella, no le da vergüenza contactar y pedir entradas ella misma para los conciertos de algunos de sus artistas y grupos favoritos, incluso si no ha sido invitada.
“Cuando los representantes del mundo del espectáculo organizan bodas o conciertos, a menudo invitan a estrellas famosas, pero a veces no me invitan a mí. Por ejemplo, quiero ir a los conciertos de los grupos 'Design' y 'Million', pero no me invitan. No me ofendo por eso”, dice la actriz.
También destacó específicamente que creadores como Farhod Saidov, Bunyod Saidov y Dilmurod Sultanov la invitan personalmente.
Según la actriz, si se entera de un concierto de un artista que le gusta, se pone en contacto con total libertad y dice: “Voy a ir a su concierto”.
“Me encantaban las canciones de G‘aybulla Tursunov cuando empezaba su carrera. Dio un concierto en poco tiempo. Esperé a que me invitaran, pero no sucedió. Entonces le escribí yo misma, y él llamó de inmediato y dijo que me daría una entrada. Fui y lo disfruté mucho. Para mí, ese fue un concierto de verdad”, concluyó la actriz.
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