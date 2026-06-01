75 rescatados y 16 detenidos durante el desfile del título del Arsenal

El desfile de celebración por el primer título de la Premier League del Arsenal en 22 años se vio empañado por incidentes lamentables. Miles de aficionados salieron a las calles del norte de Londres para animar a sus héroes, pero el ambiente festivo se convirtió en una jornada intensa para los servicios de emergencia, informa Goal.com. informa .

Según la Brigada de Bomberos de Londres (LFB), unas 75 personas fueron rescatadas tras subirse a lugares peligrosos durante las celebraciones. Los aficionados treparon a árboles, tejados y semáforos para ver el autobús descapotable con Mikel Arteta y su plantilla, lo que requirió importantes medidas de seguridad.

Durante los festejos, el uso de pirotecnia provocó un incendio en un hotel local. Una bengala perdida dañó el exterior del edificio, pero la rápida actuación de los bomberos evitó daños mayores. Además, las alarmas de incendio se activaron en varios edificios cercanos debido al humo de la pirotecnia.

La Policía Metropolitana desplegó a más de 500 agentes para mantener el orden alrededor del Emirates Stadium. Hasta la noche del domingo, se habían realizado 16 detenciones por delitos como alteración del orden público bajo los efectos del alcohol, posesión de drogas, agresión sexual y ataques a agentes de la autoridad.

A pesar de ello, las autoridades reconocieron que el evento fue un momento histórico para los seguidores del club. Aunque las calles quedaron llenas de basura y bicicletas eléctricas volcadas, la mayoría de los aficionados intentaron celebrar el éxito de su equipo de forma segura.