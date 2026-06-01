El equipo juvenil de Uzbekistán triunfa en la Copa de Asia

Las arenas deportivas de nuestro país han vuelto a albergar una importante y emocionante competición internacional. La prestigiosa Copa de Asia de judo para cadetes y juveniles, dedicada a la memoria del talentoso luchador Uchqun Murodov, ha llegado a su fin. En la última jornada del torneo internacional «Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026» celebrado en nuestra capital, nuestros jóvenes judokas de peso pesado defendieron el honor de nuestro país con dignidad, cerrando la competición por todo lo alto.

¡Este es un momento de verdadero orgullo y honor para los aficionados al deporte uzbeko! ¡Sigan atentos a nuestra página, ya que les presentaremos en detalle la histórica victoria general de nuestros representantes, las posiciones ocupadas por los países vecinos y la lista de todos los ganadores y medallistas que subieron al podio en el segundo día de competición!

¡Dominio absoluto en el tatami de Tashkent!

Según la información oficial proporcionada por la Federación de Judo de Uzbekistán, este campeonato continental fue muy exitoso y productivo para nuestros representantes. Tras una exitosa participación en la categoría cadete, nuestro equipo juvenil no dio ninguna oportunidad a sus rivales, tomando una clara ventaja tanto en calidad como en cantidad de medallas.

Al finalizar la competición, el medallero de los tres primeros y de las delegaciones líderes quedó de la siguiente manera:

1er lugar: Uzbekistán — 9 oros, 9 platas y 15 bronces (total 33 medallas y campeones absolutos en la clasificación general por equipos!).

2do lugar: Kirguistán — 2 oros, 2 platas y 1 bronce (honorables subcampeones del torneo).

3er lugar: Tayikistán — 1 oro, 2 platas y 4 bronces (completando el podio).

Además, las selecciones nacionales del vecino Kazajistán (1 oro, 1 plata, 6 bronces) y Rusia (1 oro, 1 bronce) también produjeron un campeón continental cada una.

Los judokas victoriosos del segundo día

La última jornada de la competición estuvo llena de intensos y reñidos combates entre los chicos y chicas de peso pesado. La lista completa de los atletas que ocuparon los primeros lugares del podio se muestra en la siguiente tabla:

Categoría de peso 🥇 Oro (1er lugar) 🥈 Plata (2do lugar) 🥉 Bronce (3er lugar) CHICOS -81 kg Yerali Keneskan (Kazajistán) Mustafo Shermahmatov (Uzbekistán) Kamronbek Qodirov (Uzbekistán)

Bekzod O‘ktamov (Uzbekistán) -90 kg Daniyar Melisov (Kirguistán) Hamza Ardasheri (Tayikistán) Pansher Mo‘minov (Tayikistán)

Shahzod Shukurov (Uzbekistán) -100 kg Beksultan Aytmatov (Kirguistán) Ismoil Burxonov (Tayikistán) Daut Poltushev (Kirguistán)

Berikbol Jumanbekov (Kazajistán) +100 kg Fazliddin Rafiqov (Uzbekistán) Iskandar Mamayusupov (Uzbekistán) Alibek Durdiyev (Uzbekistán)

Denis Kuligin (Rusia) CHICAS -70 kg Durdona Tursunova (Uzbekistán) Guldana ... Marlen (Kazajistán) Uldana Xojanazarova (Kazajistán)

Nigina Saparboyeva (Uzbekistán) -78 kg Kristina Konovalova (Rusia) Akmarjan Turdajiyeva (Kirguistán) Shoira Aminova (Uzbekistán)

Ishrup Narang (India) +78 kg Zarina Bobonazarova (Uzbekistán) Yulliana Shubladze (Uzbekistán) Nafisa Rajapova (Uzbekistán)

Guldana Tengelbayeva (Kazajistán)

Doblete de oro: En particular, las medallas de oro ganadas con destreza por Fazliddin Rafiqov en la categoría de peso más pesado masculino (+100 kg), y por Durdona Tursunova (-70 kg) y Zarina Bobonazarova (+78 kg) en la competición femenina, demostraron una vez más la fuerza de la escuela de judo uzbeka.

¡Felicitamos sinceramente a todos nuestros compatriotas, a nuestros jóvenes campeones y a sus mentores por estas gloriosas victorias en el tatami de Tashkent! Deseamos que estos grandes resultados continúen en los futuros Juegos Olímpicos.

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