Fayzullayev: “Los aficionados en Canadá nos sorprendieron”

·138·Deportes
Fayzullayev: “Los aficionados en Canadá nos sorprendieron”

Abbosbek Fayzullayev, miembro de la selección nacional de Uzbekistán, compartió sus sinceras impresiones sobre los aficionados que dieron una cálida bienvenida al equipo en Canadá. Según él, tal nivel de apoyo fue inesperado pero muy agradable para el equipo.

“Estamos muy contentos de haber sido recibidos en Canadá antes de la Copa del Mundo. Para ser honesto, no esperábamos que vinieran tantos aficionados. Es sin duda una situación muy agradable”, dijo Fayzullayev.

El futbolista destacó que la confianza y el apoyo de los aficionados dan más fuerza al equipo. También añadió que intentarán hacer felices a los aficionados en los próximos partidos.

“Antes de la Copa del Mundo, si Dios quiere, haremos felices a nuestros aficionados en nuestro partido en Canadá”, concluyó.

Para información, nuestros representantes, dirigidos por Fabio Cannavaro, saltarán al campo en un partido amistoso fuera de casa contra la selección nacional de Canadá el 2 de junio.

El partido contra Canadá se llevará a cabo en el Commonwealth Stadium de Edmonton. El encuentro comenzará a las 06:00, hora de Taskent. A pesar de la hora temprana, cada partido de nuestra selección nacional se espera actualmente con gran interés en nuestro país.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xavi Simons insinúa en redes sociales el fichaje de Savinho por el TottenhamHoy, 10:18¿Fichará Jude Bellingham por el Liverpool? Robbie Fowler habla sobre el traspasoHoy, 10:13Gianni Infantino y Florentino Pérez se reúnen en la final de la Champions League en BudapestHoy, 10:12El Real Madrid y Adidas presentan equipaciones exclusivas para la nueva temporadaHoy, 10:06Álvaro Arbeloa rechazado por el Bayer LeverkusenHoy, 09:59Cole Palmer se relaja en Ibiza tras quedar fuera del MundialHoy, 09:15
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

La calificación de Husanov revelada tras el partido Everton - Manchester City
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"