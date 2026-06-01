Fayzullayev: “Los aficionados en Canadá nos sorprendieron”

Abbosbek Fayzullayev, miembro de la selección nacional de Uzbekistán, compartió sus sinceras impresiones sobre los aficionados que dieron una cálida bienvenida al equipo en Canadá. Según él, tal nivel de apoyo fue inesperado pero muy agradable para el equipo.

“Estamos muy contentos de haber sido recibidos en Canadá antes de la Copa del Mundo. Para ser honesto, no esperábamos que vinieran tantos aficionados. Es sin duda una situación muy agradable”, dijo Fayzullayev.

El futbolista destacó que la confianza y el apoyo de los aficionados dan más fuerza al equipo. También añadió que intentarán hacer felices a los aficionados en los próximos partidos.

“Antes de la Copa del Mundo, si Dios quiere, haremos felices a nuestros aficionados en nuestro partido en Canadá”, concluyó.

Para información, nuestros representantes, dirigidos por Fabio Cannavaro, saltarán al campo en un partido amistoso fuera de casa contra la selección nacional de Canadá el 2 de junio.

El partido contra Canadá se llevará a cabo en el Commonwealth Stadium de Edmonton. El encuentro comenzará a las 06:00, hora de Taskent. A pesar de la hora temprana, cada partido de nuestra selección nacional se espera actualmente con gran interés en nuestro país.