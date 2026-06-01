Xabi Alonso quiere llevar a una estrella del Real Madrid al Chelsea

·503·Deportes
Xabi Alonso quiere llevar a una estrella del Real Madrid al Chelsea

El mercado de fichajes en el fútbol europeo está al rojo vivo, y el revuelo en torno al Chelsea es el tema central. Xabi Alonso, nuevo entrenador de los 'Blues', ha comenzado a adaptar la plantilla a sus ideas tácticas de cara a la próxima temporada. El técnico español busca reforzar el equipo atrayendo a talentos en los que confía plenamente.

¡Esto ha sido una verdadera sorpresa para los aficionados al fútbol inglés! ¡Sigan con nosotros para conocer a la estrella del Real Madrid que Xabi Alonso quiere ver personalmente en Stamford Bridge, el precio astronómico fijado por Madrid y las estadísticas impresionantes del joven talento!

El objetivo principal de Alonso: ¡¿Un genio turco en Londres?!

Prestigioso Goal informa que Xabi Alonso está presionando activamente para fichar a Arda Güler, quien está deslumbrando a todos en el Real Madrid. El entrenador español quiere reencontrarse con su antiguo pupilo en su nuevo club. La directiva del Chelsea apoya plenamente este proyecto y muestra un serio interés en el traspaso del jugador turco.

Sin embargo, este fichaje no será fácil:

La postura firme de Madrid: El 'Club Blanco' no quiere dejar salir a este centrocampista único de 21 años. Por lo tanto, si los londinenses quieren fichar a Güler, Madrid exige una cláusula de rescisión de al menos 100 millones de euros. Valor de mercado y estadísticas impresionantes de Arda Güler

Gracias a sus actuaciones esta temporada, Arda se ha convertido en el favorito de los aficionados y del mercado de fichajes. El prestigioso portal

Transfermarkt valora actualmente a la joven estrella en 90 millones de euros. Su productividad con la camiseta del Real Madrid esta temporada se refleja claramente en la siguiente tabla: Participación en competiciones

Goles marcados

Asistencias

Impacto global

Total en todas las competiciones

50 partidos

6 goles 14 asistencias

Se destacó como uno de los jugadores más peligrosos y creativos del ataque.

Está claro que Xabi Alonso está seleccionando a los mejores jugadores para construir un nuevo imperio en el Chelsea. Si este fichaje estelar se concreta, podríamos ver una verdadera revolución en la Premier League la próxima temporada.

Entonces, queridos aficionados al fútbol, ¿creen que Arda Güler debería irse al Chelsea o quedarse en el Real Madrid?

¡Sigan con nosotros las noticias más sensacionales y fiables del mundo del fútbol europeo! ¡No se desconecten!

¡No se desconecten!

¡No se desconecten!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xavi Simons insinúa en redes sociales el fichaje de Savinho por el TottenhamHoy, 10:18¿Fichará Jude Bellingham por el Liverpool? Robbie Fowler habla sobre el traspasoHoy, 10:13Gianni Infantino y Florentino Pérez se reúnen en la final de la Champions League en BudapestHoy, 10:12El Real Madrid y Adidas presentan equipaciones exclusivas para la nueva temporadaHoy, 10:06Álvaro Arbeloa rechazado por el Bayer LeverkusenHoy, 09:59Cole Palmer se relaja en Ibiza tras quedar fuera del MundialHoy, 09:15
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

La calificación de Husanov revelada tras el partido Everton - Manchester City
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"