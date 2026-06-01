Xabi Alonso quiere llevar a una estrella del Real Madrid al Chelsea

El mercado de fichajes en el fútbol europeo está al rojo vivo, y el revuelo en torno al Chelsea es el tema central. Xabi Alonso, nuevo entrenador de los 'Blues', ha comenzado a adaptar la plantilla a sus ideas tácticas de cara a la próxima temporada. El técnico español busca reforzar el equipo atrayendo a talentos en los que confía plenamente.

¡Esto ha sido una verdadera sorpresa para los aficionados al fútbol inglés! ¡Sigan con nosotros para conocer a la estrella del Real Madrid que Xabi Alonso quiere ver personalmente en Stamford Bridge, el precio astronómico fijado por Madrid y las estadísticas impresionantes del joven talento!

El objetivo principal de Alonso: ¡¿Un genio turco en Londres?!

Prestigioso Goal informa que Xabi Alonso está presionando activamente para fichar a Arda Güler, quien está deslumbrando a todos en el Real Madrid. El entrenador español quiere reencontrarse con su antiguo pupilo en su nuevo club. La directiva del Chelsea apoya plenamente este proyecto y muestra un serio interés en el traspaso del jugador turco.

Sin embargo, este fichaje no será fácil:

La postura firme de Madrid: El 'Club Blanco' no quiere dejar salir a este centrocampista único de 21 años. Por lo tanto, si los londinenses quieren fichar a Güler, Madrid exige una cláusula de rescisión de al menos 100 millones de euros. Valor de mercado y estadísticas impresionantes de Arda Güler

Gracias a sus actuaciones esta temporada, Arda se ha convertido en el favorito de los aficionados y del mercado de fichajes. El prestigioso portal

Transfermarkt valora actualmente a la joven estrella en 90 millones de euros. Su productividad con la camiseta del Real Madrid esta temporada se refleja claramente en la siguiente tabla: Participación en competiciones

Goles marcados

Asistencias Impacto global Total en todas las competiciones 50 partidos 6 goles 14 asistencias Se destacó como uno de los jugadores más peligrosos y creativos del ataque. Está claro que Xabi Alonso está seleccionando a los mejores jugadores para construir un nuevo imperio en el Chelsea. Si este fichaje estelar se concreta, podríamos ver una verdadera revolución en la Premier League la próxima temporada. Entonces, queridos aficionados al fútbol, ¿creen que Arda Güler debería irse al Chelsea o quedarse en el Real Madrid?

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