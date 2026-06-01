Declan Rice promete nuevas victorias a los aficionados del Arsenal

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Declan Rice promete nuevas victorias a los aficionados del Arsenal

El Arsenal celebró su título de la Premier League 2025-26 con un histórico desfile en autobús descapotable. Aunque el club perdió la final de la Champions League, el centrocampista Declan Rice habló con confianza sobre los éxitos futuros durante la celebración. Así lo informa Goal.com informa .

Durante el recorrido de 5,6 millas por las calles de Londres, el capitán Martin Ødegaard lideró al equipo en un autobús con la inscripción "Champions 25-26". El Arsenal estuvo cerca de ganar su primer trofeo de la Champions League, pero perdió en los penaltis contra el PSG en la final de Budapest. A pesar de que Kai Havertz abrió el marcador, Ousmane Dembele empató, y en la tanda de penaltis, Eberechi Eze y Gabriel fallaron sus lanzamientos.

Durante los festejos, Declan Rice tomó el micrófono, cantó ante los aficionados y habló sobre los planes futuros del equipo. "Amo a este club y al entrenador. Dar alegría a la gente es un sentimiento increíble. Pero volveremos a por más el año que viene. Lo habéis oído aquí primero de mi parte", dijo el internacional inglés.

Además, Myles Lewis-Skelly, de 19 años, quien fue titular en la final de la Champions League, no ocultó su emoción. Destacó que comienza una nueva era bajo el mando de Mikel Arteta y que el éxito de esta temporada es solo el principio. El joven talento señaló que la unidad del equipo y la confianza del entrenador sentarán las bases para futuras victorias.

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Nodirbek Razzokov
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