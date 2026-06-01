El Manchester United acelera las negociaciones por el traspaso de Matheus Fernandes

El Manchester United ha entrado de lleno en la lucha por hacerse con los servicios de Matheus Fernandes, del West Ham United, con el objetivo de reforzar su centro del campo durante el mercado de verano. Se espera que el jugador de 21 años abandone el club londinense tras una temporada decepcionante, y los "Red Devils" lideran actualmente la carrera, según informa Goal.com.

La directiva del club ve en el joven talento portugués una solución a largo plazo. El plan es que Matheus Fernandes forme un tándem en el renovado centro del campo con el capitán del equipo, Bruno Fernandes. Según los informes, el comité de fichajes del Manchester United ha intensificado los contactos con los representantes del jugador.

La perspectiva de trasladarse a Old Trafford resulta muy atractiva para el joven jugador, especialmente porque tiene la intención de jugar la Champions League la próxima temporada. Sin embargo, la competencia por este traspaso es muy fuerte. Mientras que el Arsenal lo ve como un candidato adecuado para sustituir a Christian Norgaard, el PSG y el Atletico Madrid también siguen de cerca la situación.

Otros representantes de la Premier League, como el Chelsea y el Aston Villa, también se han unido a la carrera. Desde la Serie A italiana, grandes clubes como el Inter, la Juventus y el Napoli tampoco verían con malos ojos incorporar al centrocampista. El West Ham compró al jugador el año pasado por 38 millones de libras.

Actualmente, el club londinense valora a Fernandes entre 42 y 50 millones de libras, aunque un posible descenso podría reducir este precio. El contrato actual del jugador está firmado hasta 2030 y no incluye cláusula de rescisión, pero se espera que la presión financiera obligue al West Ham a venderlo.