Gary Lineker excluye al Arsenal de los equipos más atractivos de Europa

El famoso exfutbolista y experto Gary Lineker compartió sus pensamientos sobre el lugar del Arsenal en el fútbol europeo tras su derrota en la final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain. A pesar de que el equipo dirigido por Mikel Arteta ganó el título de la Premier League, Lineker cree que los 'Gunners' todavía están por detrás de tres gigantes continentales en términos de fútbol estético puro. Esto es reportado por Goal.com .

En una dramática final celebrada en Budapest, el Arsenal se adelantó gracias a un gol de Kai Havertz. Sin embargo, un penalti convertido por Ousmane Dembele y una tensa tanda de penaltis llevaron finalmente a la derrota del club londinense. En el podcast 'The Rest is Football', Lineker enfatizó que el PSG merecía más la victoria por su estilo ofensivo.

"Es claramente doloroso para el Arsenal, pero creo que ganó el mejor equipo del torneo. Como aficionado neutral, puedo decir que el Arsenal estaba obligado a jugar de esa manera defensiva para vencer al PSG, pero al final, ganó el fútbol", dijo el legendario delantero.

Lineker no solo elogió al club parisino; nombró a tres clubes que actualmente juegan un fútbol más atractivo que el equipo de Arteta. En su opinión, aunque la solidez defensiva del Arsenal es loable, todavía no pertenecen a los equipos creativos que juegan "fútbol hermoso".

"El fútbol es un espectáculo. Siempre queremos ver equipos positivos, creativos y con los mejores jugadores. Creo que el Paris Saint-Germain, el Bayern y el Barcelona jugaron exactamente así esta temporada. El Arsenal es muy disciplinado defensivamente, pero desde el punto de vista de cómo se debe jugar al fútbol, ganó el mejor equipo", concluyó Lineker.