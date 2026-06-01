¿Florian Wirtz se une al Chelsea? Fabrizio Romano aclara los rumores sensacionalistas

Los rumores sobre el reencuentro del centrocampista del Liverpool, Florian Wirtz, con su antiguo entrenador Xabi Alonso en el Chelsea han causado un gran revuelo en el mundo del fútbol. A pesar de que el internacional alemán, fichado de la Bundesliga por una cifra récord, no cumplió con las expectativas en su temporada de debut en el Liverpool, sigue estando en el radar de los gigantes de la Premier League. Así lo informa Goal.com .

El reconocido insider Fabrizio Romano aclaró la situación en su canal de YouTube. Según los informes, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, quería fichar al mediapunta de 23 años con quien tuvo éxito en el Bayer Leverkusen. Sin embargo, Romano enfatizó que actualmente no hay negociaciones oficiales entre los representantes de Stamford Bridge y el Liverpool.

A pesar de los rumores de que el Liverpool está listo para vender a su jugador número 7 por 116 millones de libras, la directiva del club sigue confiando en él. Romano añadió: "Florian Wirtz no dejará el Liverpool este verano. Su relación con Xabi Alonso es excelente, pero no hay contacto oficial en este momento. El Chelsea busca actualmente otros tipos de jugadores".

Wirtz disputó 49 partidos con los de Merseyside la temporada pasada, registrando 7 goles y 10 asistencias. Aunque le costó adaptarse a las exigencias físicas del fútbol inglés, los responsables de Anfield creen que recuperará su mejor nivel tras una pretemporada completa.

Bajo el mando del nuevo entrenador Andoni Iraola, se espera que el Liverpool juegue un fútbol más agresivo y de alta intensidad. Cómo encajará Florian Wirtz en este sistema y si sus habilidades técnicas se adaptan al nuevo estilo sigue siendo una de las preguntas clave para la próxima temporada.