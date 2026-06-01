Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo podría jugar el Mundial 2030

El seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, no ha descartado la posibilidad de que el legendario delantero Cristiano Ronaldo participe en el Mundial 2030. A pesar de que la estrella, que actualmente juega en el Al-Nassr, tendrá 45 años en ese momento, el entrenador cree que su fuerza mental única y su hambre de victoria podrían llevarlo al torneo. Así lo informa Goal.com .

Según Martinez, el aspecto principal que diferencia a Ronaldo de otros jugadores no es su condición física, sino su constante afán de superación. El técnico destacó que muchos jugadores pierden la motivación tras ganar la Champions League o el Balón de Oro, pero Cristiano Ronaldo quiere conquistar nuevas metas cada día.

El Mundial 2030 está previsto que se celebre en Portugal, España y Marruecos. Aunque algunos expertos consideran difícil que un jugador de 45 años salte al campo debido a factores biológicos, Martinez se muestra optimista sobre las posibilidades de su capitán. Según él, Ronaldo luchará por este objetivo hasta el final.

Roberto Martinez también se refirió a su futuro y a los rumores que lo vinculan con el Real Madrid. En el contexto de las elecciones presidenciales del club madrileño, su nombre había sido mencionado entre los candidatos. Martinez respondió a la pregunta con una broma, subrayando que está centrado en su trabajo con la selección de Portugal.