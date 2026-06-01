Marcus Rashford podría fichar por el Arsenal: Mikel Arteta espera al delantero

El club londinense Arsenal está preparando una oferta sorpresa por Marcus Rashford en el mercado de fichajes de verano. Mikel Arteta planea incorporar al canterano del Manchester United a su plantilla para reforzar la línea de ataque del equipo. La opción de regresar a la Premier League se está considerando seriamente para el delantero, que actualmente está cedido en el Barcelona. Así lo informa Goal.com .

Marcus Rashford ha recuperado su mejor forma en el club catalán bajo las órdenes de Hansi Flick. Sin embargo, debido a las dificultades financieras del Barcelona, la directiva no tiene prisa por ejercer la opción de compra de 26 millones de libras. Esta situación también ha atraído la atención de gigantes como el Chelsea y el Bayern de Múnich.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, exige a la directiva del club que sea activa en el mercado de fichajes tras la derrota en la final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain. El técnico subraya que el equipo debe tomar decisiones ambiciosas y rápidas para alcanzar un nuevo nivel. El entorno de Rashford también cree que si se llega a un acuerdo sobre el precio, los "Gunners" se convertirán en los principales candidatos.

Aunque el director deportivo del Barcelona, Deco, ha elogiado la profesionalidad del jugador, la situación económica del club y los 80 millones de euros gastados en Anthony Gordon han reducido las posibilidades de que Rashford permanezca en España. Ahora, es muy probable que el delantero de 28 años continúe su carrera en uno de los clubes de Londres.