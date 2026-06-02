Stellantis: Los nuevos modelos no serán simples copias con otro logotipo

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Stellantis: Los nuevos modelos no serán simples copias con otro logotipo

Emanuele Cappellano, director de Stellantis Europa, anunció que las diferencias entre las 14 marcas del grupo, incluidas Alfa Romeo, Citroën y Peugeot, serán más evidentes. Como parte de un plan de transformación de 52.000 millones de libras esterlinas, la empresa planea lanzar 110 nuevos modelos. Aunque estos vehículos compartirán plataformas y tecnologías, se diferenciarán fundamentalmente por su diseño y carácter. Así lo informa Autocar.co.uk .

El 70 por ciento de las inversiones se destinará a las cuatro marcas globales clave: Fiat, Jeep, Peugeot y Ram. Stellantis está introduciendo la nueva arquitectura STLA One, que servirá de base para la mayoría de los futuros vehículos eléctricos. Cappellano destacó que el estatus de marca global otorga prioridad en el uso de nuevas tecnologías, mientras que las demás marcas conservarán sus rasgos distintivos.

Por ejemplo, la nueva plataforma STLA One para los segmentos B y C, el software STLA Brain y los sistemas steer-by-wire debutarán en los modelos de Peugeot. Posteriormente, se crearán modelos de Alfa Romeo o Jeep basados en las mismas tecnologías, pero no serán simples copias (rebadging) de Peugeot. Cada marca tendrá su propia carrocería, diseño y atributos específicos.

La dirección de la empresa se centra en una asignación eficiente del capital. Según Cappellano, la plataforma STLA One no es una evolución de la actual STLA Medium, sino un desarrollo completamente nuevo. La única forma de ser competitivos en el mercado de los vehículos eléctricos es contar con plataformas nativas para eléctricos.

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Sardor Ergashev
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