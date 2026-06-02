Dili.me responsable ante la ley

El bloguero Dili.me ha vuelto a llamar la atención de las fuerzas del orden.

Se ha informado que el 31 de mayo de 2026, a las 17:00 horas, difundió un mensaje de video en su página de Instagram para organizar una reunión de automóviles con matrículas personalizadas frente a un supermercado de la ciudad. Se determinó que esto se llevó a cabo sin los permisos necesarios.

Durante las medidas operativas realizadas por el Departamento de Asuntos Internos de la ciudad de Kokand, se señaló que este llamado podría representar una amenaza para el orden público y la seguridad vial.

Además, se descubrió que mientras se realizaban las aclaraciones, su acompañante resistió activamente y desobedeció las exigencias legales de los agentes del orden.

Los documentos sobre el incidente fueron procesados basándose en los artículos pertinentes del Código de Responsabilidad Administrativa y enviados al tribunal.

Actualmente se están tomando medidas legales respecto a la situación.