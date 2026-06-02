Derrota en Canadá: La prensa internacional analiza el desempeño de nuestra selección

Ante el histórico inicio de la Copa del Mundo, la selección nacional de Uzbekistán está probando su fuerza en el continente norteamericano. Como parte del plan de preparación para el torneo, el equipo de Fabio Cannavaro disputó un partido amistoso contra uno de los anfitriones, Canadá, en Edmonton. En un encuentro interesante e intenso, nuestros representantes perdieron 0-2 ante los locales.

Actualmente, prestigiosas publicaciones deportivas están examinando de cerca la condición física y táctica de los futuros participantes de la Copa del Mundo. En particular, la famosa The World Inform publicó una lista de jugadores uzbekos que no pudieron rendir a su nivel potencial en el partido de Edmonton y se convirtieron en blanco de críticas.

Debido a la gran diferencia en el ranking FIFA (Canadá en el puesto 30, Uzbekistán en el 50), los jugadores norteamericanos tuvieron una gran ventaja durante el juego y lograron una victoria merecida. Los anfitriones marcaron ambos goles en la segunda mitad, y nuestros compatriotas no encontraron respuesta.

El desempeño de nuestros jugadores peor calificados por la publicación fue analizado de la siguiente manera:

Abduvohid Nematov – 3.0

Aunque los representantes canadienses dominaron claramente en los duelos individuales y las fintas, la cantidad de tiros a puerta no fue tan alta. Nematov salvó al equipo de goles seguros en dos ocasiones, pero aun así tuvo que recoger el balón de su red dos veces.

Especialmente en el primer gol, nuestro portero debería haber cerrado el primer palo, pero tras un disparo potente, el balón le rozó y entró en la red tras un rebote. El segundo gol fue colocado con precisión en el segundo palo. Además, un gol en fuera de juego del rival también iba dirigido al primer palo, y Abduvohid no se percató de la infracción durante el ataque.

Odiljon Hamrobekov y Otabek Shukurov – 3.0

El mediocampo central, considerado el punto más fiable de nuestra selección, no jugó como se esperaba esta vez. Se dejó demasiado espacio al rival en la zona defensiva, lo que duplicó la presión y la carga de trabajo sobre nuestros defensores.

Mirando las estadísticas, Hamrobekov perdió 8 de 10 duelos en el campo. También cometió tres faltas y fue superado por regates tres veces. Shukurov perdió 9 de 11 duelos: cometió dos faltas y los rivales lo superaron con regates en cuatro ocasiones.

Eldor Shomurodov – 3.0

A pesar del dominio general de Canadá, nuestros compatriotas crearon varias buenas ocasiones para abrir el marcador solo en la primera mitad. En tales situaciones, la responsabilidad principal debería haber recaído en el máximo goleador del equipo, Eldor Shomurodov.

Nuestro experimentado delantero se encontró dos veces en un mano a mano con el portero rival Maxime Crepeau:

En la primera situación: Eldor realizó un disparo impreciso desde una posición incómoda y el balón pasó junto al poste izquierdo.

En la segunda situación: Apuntó a la esquina derecha, pero el portero canadiense demostró su habilidad y detuvo el balón.

Shomurodov cabeceó un balón a balón parado bajo el travesaño en la primera parte, pero el portero rival volvió a salvarlo y los árbitros señalaron fuera de juego de todos modos. Aunque nuestro delantero jugó los 90 minutos completos, apenas se le vio en la segunda mitad.