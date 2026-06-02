Yan Diomande podría elegir al PSG antes que al Liverpool y al Bayern

El Liverpool y el Bayern podrían perder la carrera por el fichaje de Yan Diomande. Según Foot Mercato, el delantero del RB Leipzig prefiere actualmente un traspaso al Paris Saint-Germain. Se dice que el talento marfileño ha dado luz verde para marcharse al club parisino en el mercado de verano. Así lo informa Goal.com informa .

Esta señal ha llevado al campeón francés a acelerar la lucha por la estrella de la Bundesliga. Según los informes, los responsables de ambos clubes se han reunido varias veces para discutir las condiciones del traspaso. Sin embargo, el principal problema sigue siendo el precio: el PSG aún no está dispuesto a pagar los 100 millones de euros solicitados por el jugador, que tiene contrato hasta 2030.

La directiva del RB Leipzig no quiere vender a su estrella a bajo precio. El director del club, Oliver Mintzlaff, subrayó en una entrevista en enero que no dejarían salir al jugador tras solo una temporada, señalando que ni siquiera ofertas de 80-90 millones de euros cambiarían eso. Yan Diomande también mencionó en una entrevista en mayo que está feliz en Leipzig.

El hecho de que el RB Leipzig haya quedado tercero en la Bundesliga y se haya clasificado para la Champions League reduce ligeramente la probabilidad del traspaso. Si el club se hubiera quedado fuera de la prestigiosa competición, podría haberse visto obligado a vender al jugador por presión financiera. Ahora, todo depende de la oferta firme del PSG.

Además, el interés del PSG por Yan Diomande está relacionado con el futuro del extremo Bradley Barcola. Si Barcola abandona el equipo, los parisinos estarán dispuestos a invertir 100 millones de euros por Diomande. Curiosamente, el Bayern también sigue de cerca la situación de Barcola.