El Bayern Múnich podría realizar un fichaje sorpresa

El Bayern Múnich está cerca de completar un fichaje sorpresa este verano. Según el reconocido insider Fabrizio Romano, tras el fracaso en la operación por Anthony Gordon, el gigante alemán ha centrado su atención en el delantero del PSV, Ismael Saibari. Así lo informa Goal.com informa .

Según los informes, las negociaciones entre el Bayern y Saibari ya han comenzado. El jugador marroquí tiene un gran interés en unirse al club muniqués este verano. Actualmente, el jugador espera a que la directiva del PSV establezca el precio de transferencia. Junto al Bayern, el Galatasaray y el Paris Saint-Germain también compiten por Ismael Saibari.

La directiva del Bayern busca un jugador versátil para reforzar su línea de ataque. Necesitan a alguien capaz de jugar tanto en las bandas como en el centro para apoyar a Harry Kane. Anteriormente, Anthony Gordon, visto como el principal candidato para este rol, prefirió fichar por el FC Barcelona por 80 millones de euros.

Ismael Saibari ha llamado la atención del director deportivo del Bayern, Max Eberl, por su técnica, dinamismo y olfato goleador. En el partido de la fase de grupos de la Champions League entre el PSV y el Bayern a finales de enero, fue Saibari quien empató el encuentro contra los bávaros.