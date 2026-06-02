El precio de Bitcoin cae al nivel más bajo en dos meses

El martes, el precio de Bitcoin cayó a su nivel más bajo en dos meses, continuando la tendencia del mercado de criptomonedas a alejarse de las bolsas de valores tradicionales. Según datos de TradingView, el precio de Bitcoin (BTC) en el exchange Coinbase bajó a 70,023 USD, el nivel más bajo observado desde el 7 de abril. La caída diaria superó el 4%, mientras que las pérdidas semanales alcanzaron el 8%. Así lo informa Cointelegraph.com .

Mientras el mercado cripto está en declive, los mercados bursátiles de EE. UU. muestran un crecimiento opuesto. El lunes, el índice S&P 500 superó los 7,600 puntos, alcanzando un nivel récord, mientras que el índice tecnológico Nasdaq alcanzó un pico superior a los 27,000 puntos. Andri Fauzan Adziima, jefe de investigación del Bitrue Research Institute, señaló que Bitcoin es actualmente el único activo importante en fase de contracción.

Según expertos de la plataforma analítica Santiment, se está volviendo difícil para los traders ignorar la divergencia entre las acciones tradicionales y las criptomonedas. Los inversores están prefiriendo las acciones sobre activos alternativos como Bitcoin y altcoins. Esto está provocando que el capital fluya del mercado cripto hacia el mercado bursátil.

Sin embargo, Santiment señaló que esta situación no durará para siempre y que el aumento de los comentarios en los medios sobre la dominancia de las acciones a menudo señala una reversión del mercado. Actualmente, Bitcoin se acerca al nivel de resistencia de la media móvil exponencial (EMA) de 200 semanas, alrededor de los 69,000 USD.