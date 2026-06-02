Ansu Fati se marcha de forma permanente al AS Monaco

·53·Deportes
Ansu Fati se marcha de forma permanente al AS Monaco

Ansu Fati está cerca de despedirse del Barcelona. El AS Monaco ha decidido activar la opción de compra por el jugador cedido. Este acuerdo permite a los catalanes mejorar su situación financiera antes de la ventana de fichajes de verano y liberar masa salarial, informa Goal.com informa .

Según informa Mundo Deportivo, el Mónaco hará efectiva la opción de compra de 11 millones de euros fijada por Fati. El internacional español permanecerá en el equipo de la Ligue 1 de forma permanente. Este traspaso pone fin a la larga trayectoria del canterano en el club azulgrana.

Considerado en su día como una de las mayores promesas del club, Fati no pudo desarrollar todo su potencial debido a una serie de lesiones. El Barcelona no solo recibirá 11 millones de euros en efectivo por este traspaso, sino que también se deshará del elevado salario del jugador. Según los informes, la salida de Fati permitirá al club ahorrar cerca de 17,2 millones de euros en las próximas dos temporadas.

Este alivio financiero es crucial para el Barcelona, ya que el club intenta volver a la regla del 1:1 de La Liga. Si el club logra volver a este sistema, tendrá derecho a reinvertir todos los ingresos por ventas de jugadores y salarios ahorrados en nuevos fichajes.

BarcelonaMonacoAnsu FatiFichajesLa Liga
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xavi Simons insinúa en redes sociales el fichaje de Savinho por el TottenhamHoy, 10:18¿Fichará Jude Bellingham por el Liverpool? Robbie Fowler habla sobre el traspasoHoy, 10:13Gianni Infantino y Florentino Pérez se reúnen en la final de la Champions League en BudapestHoy, 10:12El Real Madrid y Adidas presentan equipaciones exclusivas para la nueva temporadaHoy, 10:06Álvaro Arbeloa rechazado por el Bayer LeverkusenHoy, 09:59Cole Palmer se relaja en Ibiza tras quedar fuera del MundialHoy, 09:15
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

La calificación de Husanov revelada tras el partido Everton - Manchester City
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"