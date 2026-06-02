Ansu Fati se marcha de forma permanente al AS Monaco

Ansu Fati está cerca de despedirse del Barcelona. El AS Monaco ha decidido activar la opción de compra por el jugador cedido. Este acuerdo permite a los catalanes mejorar su situación financiera antes de la ventana de fichajes de verano y liberar masa salarial, informa Goal.com informa .

Según informa Mundo Deportivo, el Mónaco hará efectiva la opción de compra de 11 millones de euros fijada por Fati. El internacional español permanecerá en el equipo de la Ligue 1 de forma permanente. Este traspaso pone fin a la larga trayectoria del canterano en el club azulgrana.

Considerado en su día como una de las mayores promesas del club, Fati no pudo desarrollar todo su potencial debido a una serie de lesiones. El Barcelona no solo recibirá 11 millones de euros en efectivo por este traspaso, sino que también se deshará del elevado salario del jugador. Según los informes, la salida de Fati permitirá al club ahorrar cerca de 17,2 millones de euros en las próximas dos temporadas.

Este alivio financiero es crucial para el Barcelona, ya que el club intenta volver a la regla del 1:1 de La Liga. Si el club logra volver a este sistema, tendrá derecho a reinvertir todos los ingresos por ventas de jugadores y salarios ahorrados en nuevos fichajes.