Tchouameni habla sobre los conflictos en el vestuario del Real Madrid

El centrocampista del Real Madrid, Aurelien Tchouameni, ha respondido a los recientes informes sobre desacuerdos internos en el equipo y ha refutado las graves acusaciones. Durante una conferencia de prensa en la concentración de la selección francesa, el jugador destacó que mucha de la información que circula en la prensa carece de fundamento. Así lo informa Goal.com .

A principios de mayo, durante un entrenamiento del Real Madrid, se produjo una fuerte disputa entre Tchouameni y Fede Valverde. La situación fue tan grave que Valverde fue enviado al hospital con una lesión en la cabeza. Aunque el comunicado oficial del club decía que el jugador uruguayo se golpeó accidentalmente con una mesa, los medios lo interpretaron como el resultado de una pelea física.

Tchouameni negó los informes sobre una pelea en el vestuario explicando: "Leí que supuestamente le golpeé. Eso es totalmente falso. En un club como el Real Madrid, cada incidente causa un gran revuelo, pero ha aparecido mucha tontería en la prensa. Lo más importante es que el club sabe lo que pasó".

Según los informes, el club multó a ambos jugadores con 500.000 euros por este incidente. Sin embargo, el centrocampista de 26 años declaró que no hay animosidad entre él y Valverde y que su objetivo es ganar nuevos trofeos con el Real Madrid.

Anteriormente, circulaban rumores de que uno de estos jugadores podría abandonar el club durante el mercado de fichajes de verano para mantener el ambiente en el equipo. Sin embargo, Tchouameni puso fin a estos rumores, subrayando que su relación con Fede es buena y que está centrado en las próximas competiciones.