Rusia planea lanzar un nuevo módulo de aterrizaje lunar en 2035

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Rusia planea lanzar un nuevo módulo de aterrizaje lunar en 2035

La misión rusa “Luna-31” está programada para 2035, con planes de enviar un módulo de aterrizaje especializado a la superficie lunar. Así lo anunció Lev Zeleny, director científico del Instituto de Investigación Espacial de la Academia Rusa de Ciencias, durante una presentación en la ceremonia de apertura de la exposición “Intercosmos-60”. Esto es reportado por Ixbt.com .

Según los documentos presentados, el programa lunar de Rusia incluye un cronograma integral. En particular, la misión “Luna-30” está prevista para 2033, lo que implica el lanzamiento de un rover lunar de gran peso. Este dispositivo estudiará la composición de los materiales en las regiones polares de la Luna.

Además, se ha fijado otra misión bajo el índice “Luna-31” para 2036. Este vehículo está destinado a ser una plataforma de aterrizaje para investigaciones en astronomía, búsqueda de recursos y biología. Anteriormente, se había discutido la posibilidad de lanzar “Luna-28”, “Luna-29” y “Luna-30” entre 2032 y 2036.

Los proyectos clave que se espera implementar en los próximos años siguen siendo “Luna-26” y “Luna-27”. La primera misión será una plataforma orbital para el estudio a largo plazo de la Luna, mientras que la segunda probará tecnologías de aterrizaje preciso y seguro en la zona polar del satélite.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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