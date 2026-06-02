Andoni Iraola: De un inicio sin victorias al objetivo de Liverpool y Bayer Leverkusen

El entrenador vasco está cerca de tomar las riendas del Bayer Leverkusen, pero el Liverpool podría moverse primero. En solo tres años, Andoni Iraola se ha convertido en uno de los nombres más cotizados en el mercado de entrenadores. Al despedirse del AFC Bournemouth en mayo de 2026, Iraola recordó con humor su exitoso camino: "Cuando llegué, todos preguntaban quién era este tipo". Así lo informa Goal.com informa.

Los "Cherries" bajo el mando de Iraola empataron 1-1 con el Manchester City en la última jornada, asegurando el título para el Arsenal. Lo más importante es que el técnico de 43 años abrió una nueva página en la historia del AFC Bournemouth. Aunque anunció que no renovaría su contrato con el club, equipos como el Milan y el ganador de la Conference League, Crystal Palace, han mostrado interés en sus servicios.

Según la publicación alemana kicker, el Bayer Leverkusen lo ve como el candidato principal para reemplazar a Xabi Alonso. Sin embargo, la inesperada decisión del Liverpool de separarse de Arne Slot ha cambiado la situación. Ahora, los "Reds" han convertido a Iraola en su objetivo prioritario, lo que podría ser otro golpe para el club de Leverkusen.

La carrera de Iraola en Inglaterra no comenzó de forma sencilla. Llegado del Rayo Vallecano en 2023, el entrenador no pudo ganar ninguno de sus primeros nueve partidos. Pero con el tiempo, llevó al equipo a la clasificación para la Europa League. Terminar sexto en la tabla de la Premier League es un resultado sin precedentes para un club que hace 15 años luchaba por la supervivencia en la cuarta división.