Robinhood entra en el mercado canadiense con la adquisición de WonderFi por 180 millones de dólares

La plataforma de trading de acciones y criptomonedas Robinhood ha entrado oficialmente en el mercado canadiense tras adquirir la empresa tecnológica local WonderFi en una operación de acciones por valor de 180 millones de dólares. Gracias a esta compra, Robinhood ha obtenido las licencias necesarias y los permisos de los organismos reguladores del país, informa Cointelegraph.com informa. .

Según un comunicado publicado el lunes, Bitbuy y Coinsquare, consideradas las mayores bolsas de criptomonedas de Canadá, operarán ahora bajo la marca Robinhood. Según datos de WonderFi, estas plataformas generaron unos ingresos totales de 49,8 millones de dólares en 2025. Johann Kerbrat, director de Robinhood Crypto, elogió la experiencia de WonderFi en la gestión de plataformas reguladas y lo calificó como el socio ideal para acelerar su misión en Canadá.

Según los análisis de Triple A, aproximadamente el 4,1 % de los canadienses posee Bitcoin y otros criptoactivos. Las previsiones de Grand View Research indican que el mercado canadiense de criptomonedas es la región de más rápido crecimiento en Norteamérica, y se espera que sus ingresos totales superen los 1.000 millones de dólares para 2033. Como parte del acuerdo, los empleados y la dirección de WonderFi permanecerán en sus puestos, y Robinhood sumará cerca de 300.000 nuevos clientes.

Robinhood entró en el mercado estadounidense de criptomonedas en 2018. La empresa ha ampliado recientemente sus actividades, lanzando en febrero una red de pruebas de capa 2 (layer-2) en la red Ethereum. El director general, Vlad Tenev, declaró que la red procesó 4 millones de transacciones en su primera semana.