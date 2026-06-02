En la noche del 10 de diciembre de 2022, en el estadio Al Thumama de Doha, Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas tras el pitido final. La inesperada derrota de Portugal en cuartos de final ante Marruecos dolió tanto al delantero que ni siquiera encontró fuerzas para despedirse de los aficionados. El dolor fue tan intenso que solo expresó sus sentimientos al día siguiente a través de las redes sociales. Así lo informa Goal.com .

"Ganar una Copa del Mundo con Portugal era el sueño más grande y ambicioso de mi carrera", escribió en su página de Instagram. "Participé en cinco Mundiales durante 16 años, jugué junto a grandes jugadores y sentí el apoyo de millones de portugueses. Lo di todo en el campo, nunca rehuí la lucha y nunca renuncié a ese sueño. Lamentablemente, ayer ese sueño llegó a su fin".

Sin embargo, aún no era el final. A pesar de cumplir 41 años en enero, Cristiano Ronaldo sigue siendo fundamental en los planes de Portugal para el Mundial 2026. Su último intento hacia la gloria podría ser el mejor de su carrera. El torneo en Qatar coincidió con un periodo difícil tras su salida del Manchester United, lo que generó muchas críticas.

Circularon informes de que amenazó con abandonar la concentración del equipo tras ser suplente en el partido de octavos de final contra Suiza. Goncalo Ramos, quien lo reemplazó, anotó un hat-trick para asegurar la victoria del equipo por 6-1. No obstante, Ronaldo insiste en que su lealtad a su país nunca se desvanecerá y que siempre luchará por los objetivos del equipo.

Ahora, el tiempo es el mejor consejero. Para Cristiano Ronaldo, el torneo de 2026 no es solo una última oportunidad, sino el último campo de batalla para consolidar su estatus legendario con el trofeo mundial definitivo. El mundo del fútbol espera con ansias ver si puede lograr este gran sueño.