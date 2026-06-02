La selección de Uzbekistán cae derrotada ante Canadá

Preparándose seriamente para su histórica primera participación en la fase final de la Copa del Mundo, la selección nacional de Uzbekistán disputó su primer partido de preparación en el extranjero. Bajo la dirección del famoso técnico italiano Fabio Cannavaro, nuestros representantes se enfrentaron a un fuerte rival norteamericano: la selección de Canadá.

En este intenso y disputado encuentro, nuestros compatriotas perdieron 0-2. Aunque la primera parte estuvo marcada por la tensión en ambos equipos, el marcador no se movió. En la segunda mitad, los locales aprovecharon sus ocasiones: Jonathan Osorio adelantó a los canadienses en el minuto 58, y en el tiempo añadido (90+1'), Jayden Nelson sentenció el partido al ampliar la ventaja.

Cabe destacar que, durante el partido, nuestros representantes crearon varias situaciones de peligro para empatar, pero les faltó precisión en el remate final.

A continuación, puede consultar el informe detallado y las alineaciones completas de este interesante partido amistoso:

Partido amistoso

Canadá — Uzbekistán 2:0

Goles: Jonathan Osorio 58, Jayden Nelson 90+1.

Canadá: Maxime Crépeau (Dayne St. Clair, 46), Alistair Johnston (Tani Oluwaseyi, 46), Stephen Eustáquio (Jonathan Osorio, 46), Ismaël Koné (Nathan Saliba, 46), Cyle Larin (Ralph Priso, 46), Jonathan David (Promise David, 70), Liam Millar (Jayden Nelson, 46), Derek Cornelius (Alfie Jones, 70), Moïse Bombito (Luc De Fougerolles, 31), Tajon Buchanan (Mathieu Choinière, 46), Richie Laryea (Niko Sigur, 31).

Uzbekistán: Abduvohid Nematov, Abdukodir Khusanov, Farrukh Sayfiev (Igor Sergeev, 84), Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov (Akmal Mozgovoy, 70), Odil Hamrobekov (Sherzod Esanov, 84), Oston Urunov (Aziz Amonov, 70), Sherzod Nasrullaev, Eldor Shomurodov, Abdulla Abdullaev (Jahongir Urozov, 70), Aziz Ganiev (Abbosbek Fayzullaev, 22).

Amonestaciones: Azizjon Ganiev (2), Farrukh Sayfiev (9) — Liam Millar (40), Derek Cornelius (43).