Ghana anuncia la convocatoria final para la Copa del Mundo

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Ghana anuncia la convocatoria final para la Copa del Mundo

A medida que se acerca la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica, las selecciones participantes van revelando sus plantillas. Ayer, el seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, presentó la lista definitiva de los jugadores que representarán al país en el torneo.

Las «Black Stars» llegan a este Mundial con un equipo formidable, que reúne a algunas de las estrellas más hábiles y rápidas que juegan en las principales ligas europeas.

Conozca la plantilla completa que representará a Ghana en la próxima Copa del Mundo:

Porteros

La línea de porteros cuenta con guardametas fiables que han tenido un rendimiento constante tanto en clubes locales como europeos:

  • Benjamin Asare (Hearts of Oak)

  • Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen)

  • Joseph Anang (St. Patrick's Athletic)

Defensas

La línea defensiva está compuesta por jugadores físicamente fuertes, curtidos en las ligas de Francia y España:

  • Baba Abdul-Rahman (PAOK)

  • Gideon Mensah (Auxerre)

  • Marvin Senaya (Auxerre)

  • Alidu Seidu (Rennes)

  • Abdul Mumin (Rayo Vallecano)

  • Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir)

  • Jonas Adjetey (Wolfsburg)

  • Kojo Peprah Oppong (Niza)

Centrocampistas

El núcleo del equipo es experimentado y creativo. Se espera que estrellas como Thomas Partey y Abdul Fatawu desempeñen un papel clave:

  • Elisha Owusu (Auxerre)

  • Thomas Partey (Villarreal)

  • Kwasi Sibo (Oviedo)

  • Augustine Boakye (Saint-Etienne)

  • Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland)

  • Abdul Fatawu Issahaku (Leicester)

  • Kamaldeen Sulemana (Atalanta)

Delanteros

El ataque de Ghana puede intimidar a cualquier defensa, ya que cuenta con delanteros rápidos que han demostrado su capacidad goleadora en la Premier League y La Liga:

  • Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah)

  • Ernest Nuamah (Lyon)

  • Antoine Semenyo (Manchester City)

  • Brandon Thomas-Asante (Coventry)

  • Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen)

  • Inaki Williams (Athletic)

  • Jordan Ayew (Leicester)

Situación del grupo: Recordemos que los pupilos de Carlos Queiroz han quedado encuadrados en un grupo difícil para la próxima Copa del Mundo. Los representantes africanos se enfrentarán a Panamá, uno de los gigantes mundiales, Inglaterra y a la experimentada Croacia en intensos duelos por un puesto en la fase eliminatoria. ¡Les deseamos mucha suerte a las «Black Stars»!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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