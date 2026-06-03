¿Cuándo se retirará Lionel Messi? Scaloni aclara todo

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó que solo el legendario Lionel Messi decidirá cuándo poner fin a su carrera. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, el técnico habló sobre la mentalidad de élite que mantiene al ocho veces Balón de Oro como el mejor jugador del mundo. Así lo informa Goal.com. informa .

La estrella del Inter Miami se prepara para participar en su sexta Copa Mundial de la FIFA. En una entrevista con Diario Olé, Lionel Scaloni desestimó las preocupaciones sobre el futuro del capitán. "Jugará mientras él quiera, porque sabemos quién es. Que participe en un sexto Mundial no sería ninguna sorpresa para nosotros", enfatizó el entrenador.

A pesar de haber ganado cuatro torneos internacionales en los últimos años, la exestrella del FC Barcelona sigue ardiendo en deseos de victoria. Lionel Scaloni dijo que precisamente esa característica lo distingue de otros futbolistas profesionales. Que se enfade incluso por pequeños contratiempos en partidos de club demuestra que no tiene intención de parar.

"Sigue siendo el mejor porque siempre quiere más y lo demuestra en la práctica", añadió Scaloni. Este impulso incesante permite al delantero del Inter Miami no conformarse con logros pasados, sino liderar a sus compañeros hacia nuevas metas.

Al abordar la gestión de la condición física de Messi en el próximo torneo de formato ampliado, el entrenador señaló que cada decisión se tomará basándose en el respeto mutuo. Según Scaloni, incluso sin estar al 100 %, Lionel Messi representa una gran amenaza para los rivales y aporta un valor inmenso al equipo.