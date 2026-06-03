¿Fichará Robert Lewandowski por el Manchester United? La opinión de Saha

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¿Fichará Robert Lewandowski por el Manchester United? La opinión de Saha

Con el contrato de Robert Lewandowski en el FC Barcelona a punto de expirar, convirtiéndolo en agente libre, Louis Saha declaró a GOAL que el delantero polaco podría ser beneficioso para el Manchester United. El exjugador francés cree que Lewandowski podría tener un gran impacto en Old Trafford, al igual que Zlatan Ibrahimovic, pero que un delantero al estilo de Kylian Mbappé es actualmente más importante para el gigante de la Premier League. Goal.com informa al respecto. noticia reportaje.

Aunque el Manchester United invirtió fuertemente en su ataque durante los últimos mercados de fichajes, ha sido difícil conseguir los resultados esperados. Sin embargo, se dieron los pasos correctos en el verano de 2025. Bajo la dirección de Michael Carrick, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo debutaron con éxito, llevando al equipo hacia la clasificación para la Liga de Campeones. Benjamin Sesko, procedente del RB Leipzig por 74 millones de libras, también demostró su eficacia en 2026, logrando marcar goles cruciales.

Las expectativas son altas para el delantero esloveno de 22 años, pero es necesario aumentar la competencia mientras el equipo regresa a la élite europea. Lewandowski, con 109 goles en la Liga de Campeones, podría ser una adquisición inteligente para Carrick, especialmente considerando que llegaría gratis. Saha comentó: "Yo lo habría considerado. Tiene una inmensa experiencia en la Liga de Campeones y definitivamente ayudaría al equipo".

Saha continuó, refiriéndose a la edad de Lewandowski (37 años): "Disfrutaría formando dupla con Sesko en la liga y compartiendo la responsabilidad. Aporta liderazgo y altos estándares. ¿Por qué no? Pero también hay que tener en cuenta su edad. Garantizaría 15-20 goles por temporada, pero construir el futuro a su alrededor plantea dudas".

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Nodirbek Razzokov
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