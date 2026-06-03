La estrella del Bayern Lennart Karl habla de sus ídolos y Lionel Messi

El joven talento del Bayern de Múnich, Lennart Karl, habló sobre los jugadores que han inspirado su desarrollo. Para el joven centrocampista, tres compañeros del club muniqués —Michael Olise, Joshua Kimmich y Harry Kane— sirven como modelos principales. Karl señaló que son precisamente el estilo de juego y la ética de trabajo de estas estrellas los que definen sus objetivos futuros. Goal.com informa .

Lennart Karl no ocultó su admiración por el juego de Michael Olise. "Michael Olise es un jugador especial para mí; también es zurdo y ocupa posiciones similares en el campo. Tengo mucho que aprender de su control del balón y su compostura", dijo el futbolista de 18 años en una entrevista con los medios oficiales del Bayern de Múnich.

Karl también elogió la disciplina de entrenamiento de profesionales como el capitán de la selección de Alemania, Joshua Kimmich, y el líder de la selección de Inglaterra, Harry Kane. Según él, el trabajo duro de estos jugadores en el gimnasio y su enfoque serio de su rutina diaria son una gran lección para cualquier jugador joven.

Sin embargo, Lionel Messi sigue siendo el ídolo definitivo de Lennart Karl. Curiosamente, el joven futbolista utiliza espinilleras con la imagen de Lionel Messi durante los partidos. "Sí, tengo a Messi en mi espinillera izquierda. Desde que empecé a jugar al fútbol, él ha sido mi ideal: zurdo, baja estatura y habilidades increíbles con el balón", explicó Karl.

El joven talento ahora se propone destacar en la Copa Mundial con la selección de Alemania bajo la dirección de Julian Nagelsmann. En la fase de grupos, Alemania se enfrentará a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Karl tiene la intención de mejorar aún más su reputación internacional a través de este torneo.