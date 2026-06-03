Dusan Vlahovic deja la Juventus tras el colapso de las negociaciones contractuales

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Dusan Vlahovic deja la Juventus tras el colapso de las negociaciones contractuales

Las prolongadas negociaciones entre Dusan Vlahovic y la Juventus han llegado a su fin. Se ha confirmado oficialmente que el delantero abandonará el club turinés como agente libre. Meses de conversaciones no dieron fruto y las negociaciones se detuvieron por completo esta semana. Así, la etapa de cuatro años y medio del delantero serbio en el Allianz Stadium llega a su fin. Goal.com informa .

Según La Gazzetta dello Sport, las exigencias financieras del jugador y del club no coincidieron. Vlahovic solicitó un salario anual de 8 millones de euros más bonificaciones para un nuevo contrato. La directiva de la Juventus limitó su oferta a 6 millones de euros e incentivos por rendimiento. Las negociaciones llegaron a un punto muerto después de que el club se negara a pagar comisiones de agentes y otros gastos adicionales.

Esta situación supone un duro golpe para el entrenador Luciano Spalletti, quien consideraba a Vlahovic una figura central de su proyecto. Tras no poder concretar los fichajes de Bernardo Silva y Alisson, Spalletti había calificado al delantero serbio como vital para el sistema del equipo. Sin embargo, las limitaciones financieras del club prevalecieron sobre los planes deportivos del técnico.

Dusan Vlahovic fue traspasado desde la Fiorentina en enero de 2022 por 70 millones de euros y fue visto como el sucesor de Cristiano Ronaldo. Aunque mostró destellos de calidad durante su etapa en Turín, muchos críticos han señalado su falta de regularidad.

Clubes de primer nivel como Chelsea, Newcastle, FC Barcelona y Bayern Múnich han mostrado interés en el delantero. Los agentes del jugador ya han contactado con estos equipos, pero el próximo destino de Vlahovic sigue siendo una incógnita.

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Nodirbek Razzokov
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