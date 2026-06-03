El Borussia Dortmund entra en la puja por el centrocampista del Everton

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El Borussia Dortmund entra en la puja por el centrocampista del Everton

El club alemán Borussia Dortmund ha mostrado un serio interés en Tim Iroegbunam, quien destaca por sus brillantes actuaciones en la Premier League inglesa. El talentoso futbolista de 22 años ha llamado la atención de varios equipos líderes de Europa, y tanto el Dortmund como el Stuttgart planean ahora incorporarlo a sus filas. Goal.com informa .

Según SportsBoom, la directiva del Borussia Dortmund ha incluido a Iroegbunam en su lista de fichajes de verano. El gigante de la Bundesliga busca reforzar su plantilla tanto para la liga doméstica como para la Champions League, y considera a este potente centrocampista como un candidato ideal.

Tras disputar 31 partidos en todas las competiciones la temporada pasada y registrar tres asistencias, la joven estrella ha captado el interés de ojeadores de numerosos clubes. El Stuttgart también participa activamente en la lucha por el jugador, pero el Everton no quiere dejar marchar a su estrella emergente.

Actualmente, el club de Merseyside tiene el control total de la situación, ya que el contrato de Iroegbunam vence en 2027. Bajo la dirección técnica de David Moyes, se ha convertido en un titular indiscutible, iniciando 18 partidos esta temporada. El propio jugador está contento con su situación y prefiere quedarse donde tiene garantizados minutos de juego.

Aunque el Everton no desea vender al jugador, podría entrar en negociaciones si recibe una oferta financieramente muy atractiva. En las próximas semanas se sabrá si el Borussia Dortmund está dispuesto a pagar una cifra tan elevada.

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Nodirbek Razzokov
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