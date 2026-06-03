El Bayer Leverkusen rechaza la candidatura de Álvaro Arbeloa

El club alemán Bayer Leverkusen ha descartado los servicios del exdefensa del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. En el proceso de búsqueda de un nuevo entrenador para sustituir a Kasper Hjulmand, el equipo de la Bundesliga consideró que el especialista español aún no está preparado para dirigir al equipo. Goal.com informa .

Según Bild, los representantes de Arbeloa, de 43 años, se acercaron a la directiva del Leverkusen con una propuesta tras su salida del Real Madrid. Arbeloa había asumido el cargo interinamente tras la destitución de Xabi Alonso en enero, trabajando con estrellas como Kylian Mbappé y llevando al equipo al segundo puesto. Sin embargo, el director deportivo Simon Rolfes y el CEO Fernando Carro concluyeron que Arbeloa carece de la experiencia suficiente.

Los ojeadores del club siguieron a Arbeloa durante su etapa como entrenador del Real Madrid U19 entre 2022 y 2025. Los informes indicaron que el exdefensa aún no se ha convertido en un entrenador capaz de competir con el Bayern Múnich. El propio Arbeloa no desea trabajar en otro club español debido a sus 20 años de vinculación con el Real Madrid y pretende continuar su carrera en el extranjero.

La búsqueda de entrenador está resultando difícil para el Bayer Leverkusen. Anteriormente, uno de los objetivos principales del club, Filipe Luís, llegó a un acuerdo con el Mónaco. Asimismo, otro candidato, Andoni Iraola, se perfila como el principal aspirante al banquillo del Liverpool. La directiva del Leverkusen continúa ahora buscando un especialista más experimentado que se ajuste a las altas ambiciones del club.