Dos gigantes de la Premier League, Liverpool y Manchester City, se han posicionado como claros favoritos en la carrera por la joven estrella del Hertha Berlín, Kenneth Eichhorn. Después de que los líderes de la Bundesliga, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, decidieran retirarse de las negociaciones por el centrocampista de 16 años, se ha abierto una gran oportunidad para los clubes ingleses. Goal.com informa .

Según los informes, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, era un firme defensor del traspaso y había mantenido contacto regular con los representantes del jugador. Sin embargo, la directiva del club muniqués no logró llegar a un acuerdo final. La dirección del Bayern ha optado por centrarse en los jugadores de su propia cantera en lugar de gastar grandes sumas en fichajes.

El principal obstáculo para el traspaso fueron las exigencias financieras de los agentes del jugador. Según los informes, las «comisiones» (handgeld) solicitadas por los agentes superaban los 10 millones de euros, cifra incluso superior a la tarifa de traspaso pagadera al Hertha Berlín. El Borussia Dortmund también se retiró de la puja por el mismo motivo, al considerar que el paquete global era demasiado caro.

El contrato de Kenneth Eichhorn incluye una cláusula de rescisión de 12 millones de euros que expira en junio. Con los clubes alemanes dando un paso atrás, se informa que Manchester City y Liverpool han expresado su disposición a gastar hasta 20 millones de euros por el talento. Aunque las normas del Brexit impiden que el jugador juegue en Inglaterra hasta que cumpla 18 años, los clubes están considerando comprarlo ahora y cederlo.