Virgil van Dijk sorprendido por la decisión de la directiva del Liverpool

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha expresado su sorpresa ante la inesperada decisión de la directiva del club de destituir al entrenador Arne Slot tras una temporada decepcionante. Según el experimentado defensa, la junta no le consultó antes de despedir al técnico neerlandés. El jugador admitió que se enteró de la noticia a través de los medios el sábado. Goal.com informa .

Tras la derrota amistosa por 1-0 de la selección de Países Bajos ante Argelia, Van Dijk habló sobre la salida de su compatriota en una entrevista con NOS. "Aterricé en Ámsterdam el sábado por la tarde y la noticia ya se había difundido. Después hubo conversaciones, pero la decisión ya estaba tomada", dijo el defensa.

La temporada pasada fue extremadamente difícil para el Liverpool. A pesar de gastar una cifra récord de 446 millones de libras en el mercado de fichajes de verano en estrellas como Alexander Isak, el equipo solo terminó quinto en la Premier League inglesa. También fueron eliminados en los cuartos de final de la Champions League por el PSG. Los desacuerdos internos relacionados con Mohamed Salah complicaron aún más la situación.

"No me preguntan cómo ni qué", enfatizó Van Dijk sobre el proceso de toma de decisiones de la directiva. Sin embargo, agradeció al cuerpo técnico saliente: "Hablé con Arne y Sipke. Estoy agradecido por todo lo que hicieron no solo por mí, sino por el club. Solo les deseo éxito".

Actualmente, Van Dijk está centrado en la selección nacional, aunque la derrota ante Argelia le ha molestado. "Deberíamos haber ganado al menos 2-0 en la primera parte. Nos falta precisión en el ataque. Tenemos que mejorar mucho para estar listos para el Mundial", añadió la estrella del Liverpool.