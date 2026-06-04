¿Vuelve José Mourinho al Real Madrid? El polémico video de Florentino Pérez

José Mourinho se ha visto envuelto en una gran controversia tras la publicación de un video como parte de la campaña electoral del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El video sugiere el regreso del técnico portugués al club madrileño, pero Mourinho, actual entrenador del Benfica, insiste en que las imágenes son falsas. Goal.com informa .

El video presentado por la campaña de Pérez anunciaba el regreso de Mourinho bajo el lema "MOUcha historia por hacer" (Tanta historia por hacer). Esto provocó las enérgicas protestas de la directiva del Benfica. Mourinho tiene contrato con el club hasta 2027 y contactó inmediatamente con la dirección para aclarar que no grabó el video y que las imágenes fueron generadas mediante inteligencia artificial (IA).

Florentino Pérez elogió las cualidades de Mourinho, calificándolo como uno de los mejores entrenadores del mundo. "Mourinho fue una figura muy importante para el Real Madrid. Ganó un número récord de títulos con nosotros y llevó al equipo a un alto nivel competitivo. Mourinho e Ibrahima Konate serán mis primeros fichajes", afirmó Pérez a Diario AS.

Enrique Riquelme compite contra Pérez en las elecciones presidenciales del 7 de junio. Riquelme descartó la opción de Mourinho, afirmando que su proyecto deportivo es completamente diferente. Según sus palabras, aunque Mourinho es un entrenador experimentado, no encaja en los planes futuros del club.