La carrera por la presidencia del Real Madrid ha dado un giro inesperado. El candidato Enrique Riquelme afirmó durante su campaña electoral contra el presidente actual Florentino Pérez que la estrella del Manchester City, Erling Haaland, ha aceptado fichar por el Madrid. El empresario de 37 años ha basado todo su programa preelectoral en traer al delantero noruego al Santiago Bernabéu. Goal.com informa .

En su aparición en el popular programa "El Hormiguero", Riquelme destacó que no solo Erling Haaland, sino también el ganador del Balón de Oro 2024 Rodri, son piezas centrales de sus planes. Ofreció garantías financieras a los socios del club, prometiendo pagar de su propio bolsillo todas las cuotas de la próxima temporada si no logra completar estos fichajes. Según sus palabras, el contrato de Erling Haaland incluye una cláusula de rescisión y el propio jugador desea venir a Madrid.

Sin embargo, los representantes del jugador desmintieron rápidamente estas declaraciones. El padre de Erling Haaland, Alfie Haaland, y su agente Rafaela Pimenta emitieron un comunicado conjunto declarando que no existe ningún acuerdo con Riquelme. Calificaron estas afirmaciones como "entretenidas, pero lejos de la realidad". El Manchester City también comunicó que mantiene la calma respecto a su estrella y que no tiene intención de abandonar el proyecto del club.

Según The Athletic, la directiva del Manchester City planea tomar medidas legales ante las afirmaciones infundadas de Riquelme. El club negó rotundamente la existencia de cualquier cláusula especial en el contrato de Erling Haaland que facilite su traspaso. Mientras tanto, Florentino Pérez tampoco ha perdido el tiempo: anunció que ha llegado a un acuerdo con José Mourinho para ocupar el puesto de entrenador principal.