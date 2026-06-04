El portero del Bayern Múnich Daniel Peretz firmará con el Southampton

El Bayern Múnich continúa reestructurando su portería. Según el Daily Echo, el guardameta israelí Daniel Peretz está a punto de dejar el club de forma permanente. El Southampton ha entrado en la fase final de las negociaciones con el campeón alemán por el traspaso del jugador de 25 años. Goal.com informa .

Peretz se unió al Southampton cedido en enero. Tras perder la esperanza de hacerse con la titularidad en Múnich debido a la competencia de Manuel Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich, el portero ha logrado demostrar su valía en Inglaterra. Se ha convertido en el favorito de la afición, disputando 26 partidos y manteniendo la portería a cero en nueve ocasiones.

Aunque el contrato de Daniel Peretz con el Bayern vigente hasta 2028, prefiere continuar su carrera en Inglaterra. El jugador recibió ofertas de otros clubes, pero ha depositado su confianza específicamente en el proyecto del Southampton. Se espera que los detalles oficiales del traspaso se anuncien a finales de esta semana.

Al mismo tiempo, han surgido graves controversias en torno al Southampton. La English Football League excluyó al equipo de la final del playoff contra el Hull City debido a un escándalo de espionaje. Además, se le ha impuesto una deducción de cuatro puntos para la próxima temporada. A pesar de estas dificultades, Peretz quiere ayudar al equipo a regresar a la Premier League.