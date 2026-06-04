Erling Haaland: El Terminator noruego listo para debutar en el Mundial

Erling Haaland ya ha asumido el apodo de 'Terminator' en el mundo del fútbol. Hace unos años, felicitó a sus aficionados en redes sociales representándose a sí mismo como mitad humano, mitad máquina de goles. Sin embargo, sería un error ver a Haaland solo como un goleador de sangre fría. Es un personaje emocional y multifacético que siempre desea lo mejor para su Noruega natal. Goal.com informa .

Cuando la selección de Noruega aseguró su clasificación para la Copa Mundial de 2026, Erling Haaland admitió que se sintió más 'aliviado' que feliz. Este resultado era muy esperado, ya que Noruega participó por última vez en un Mundial en 1998, y su última aparición en una Eurocopa fue en junio de 2000, apenas un mes antes del nacimiento de Haaland.

Tras brillar en el Molde siendo adolescente, Haaland enfrentó incluso más presión que talentos como Martin Ødegaard. La responsabilidad de llevar a una nación sin una rica herencia futbolística a los grandes torneos recayó sobre sus hombros. Sin embargo, Erling siempre ha aceptado esta presión con agrado. Sabe exactamente lo fuerte que es y sigue trabajando duro sin perder la humildad.

Uno de los principales objetivos de Haaland era superar a su padre, Alfie Haaland, y ya lo ha conseguido. Ahora tiene por delante una tarea aún mayor. 'Esto me pone mucha presión, pero me gusta esa presión. Si no fuera Erling Haaland, yo mismo tendría las mismas expectativas tan altas sobre él', afirma el delantero.