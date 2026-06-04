La proporción de la población que practica deporte en Uzbekistán alcanza un nivel récord

Las reformas a gran escala destinadas a promover un estilo de vida saludable y popularizar la educación física y el deporte entre la población continúan dando frutos. Las modernas instalaciones deportivas, las zonas de entrenamiento al aire libre y los maratones masivos creados por el estado han introducido el espíritu del deporte en la vida diaria de nuestros compatriotas. Estos cambios positivos también se reflejan en las estadísticas oficiales.

Según los resultados de las encuestas por muestreo realizadas entre los hogares por el Comité Estatal de la República de Uzbekistán sobre Estadística, la proporción de ciudadanos que practican regularmente ejercicio físico en Uzbekistán alcanzó el 70,3 por ciento a finales de 2025.

Crecimiento constante: Nos convertimos en una nación de entusiastas del deporte

En los últimos años, el número de personas en nuestro país que han hecho del deporte un estilo de vida ha ido aumentando constantemente. Al observar las cifras, podemos ver claramente la dinámica de crecimiento en nuestra sociedad:

En 2021: el 60,9 por ciento de la población realizaba ejercicios de fitness;

En 2022: este indicador aumentó ligeramente hasta el 62,3 por ciento;

En 2023: la proporción de quienes abrazaron el deporte alcanzó el 63,7 por ciento;

En 2024: la tendencia positiva continuó, con cifras que alcanzaron el 67,8 por ciento;

En 2025: se registró un aumento histórico, con el indicador alcanzando la marca del 70,3 por ciento .

Cabe destacar que, en solo cuatro años, la proporción de nuestros compatriotas que han elegido un estilo de vida saludable ha aumentado en casi 10 puntos porcentuales . El crecimiento más significativo y rápido ocurrió en los últimos años (2023–2025), periodo durante el cual el indicador aumentó 6,6 puntos porcentuales.

Una sociedad sana, fuerte y vigorosa

Los análisis muestran que este alto interés por el deporte también es muy elevado entre la población en edad de trabajar, que es el futuro de nuestro país. Según datos oficiales, al 1 de enero de 2026, el número de ciudadanos en edad de trabajar en Uzbekistán asciende a 21,3 millones de personas.

Nombre del indicador Datos estadísticos Población en edad de trabajar 21,3 millones de personas Proporción de la población total 55,8 por ciento Practican deporte regularmente 70,3 por ciento

Estas cifras indican que más de la mitad de la población de nuestro país no solo está dispuesta a trabajar, sino que también está llena de energía y preparada para contribuir a la prosperidad del país a través de un estilo de vida saludable.

Lema de la redacción: El polvo no se posa sobre los activos, y la enfermedad no se acerca al corredor. ¡No te saltes los ejercicios matutinos ni los paseos vespertinos. Practica deporte regularmente para proteger tu salud y la de tus seres queridos!

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