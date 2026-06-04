El Atlético de Madrid Quiere Fichar al Centrocampista del Manchester City

El club madrileño Atlético de Madrid ha mostrado un interés inesperado en el centrocampista del Manchester City, Tijjani Reijnders. Diego Simeone considera al futbolista neerlandés la pieza que falta en el centro de su equipo. A pesar de comenzar su carrera en Inglaterra de manera brillante, la exestrella del Milan ha tenido problemas de estabilidad y ahora se espera que se mude a La Liga en la ventana de transferencias de verano. Según Goal.com informa .

Simeone tiene la intención de renovar su línea media y ve a Reijnders como el candidato ideal para aportar energía y calidad técnica a la plantilla de los "Colchoneros". El miembro de la selección de los Países Bajos, que llegó al Etihad Stadium con grandes esperanzas, podría dejar el club si llega una oferta adecuada este verano. Según los informes, el gigante madrileño está preparando una oferta oficial de alrededor de 65 millones de euros para probar la determinación de la directiva del Manchester City.

Simeone cree que la inteligencia táctica de Reijnders y su experiencia en las principales ligas europeas le permitirán adaptarse rápidamente al exigente entorno del estadio Metropolitano. El Manchester City, mientras tanto, está dispuesto a venderlo siempre que obtenga un beneficio significativo de la inversión inicial. A pesar de sus hazañas al inicio de la temporada, el tiempo de juego del futbolista de 27 años bajo Pep Guardiola ha disminuido considerablemente.

Reijnders se quedó en el banquillo en 9 de los últimos 14 partidos de la Premier League y ni siquiera fue alineado en las finales de las copas nacionales. Esta situación lo ha convertido en uno de los principales candidatos en el mercado de fichajes. El Manchester City podría dirigir los fondos de su venta a fortalecer otras partes de la plantilla, apuntando específicamente a objetivos como Elliot Anderson del Nottingham Forest.

El Atlético de Madrid tendrá que competir con los clubes italianos en esta carrera. Las exitosas actuaciones del jugador en San Siro no han sido olvidadas, y gigantes como la Juventus están monitoreando de cerca su situación en Manchester. Sin embargo, el propio interés del jugador en jugar en La Liga y trabajar bajo las órdenes de Simeone aumenta las posibilidades del Atlético.