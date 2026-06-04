Liam Delap Quiere Quedarse En El Chelsea Y Ganarse La Confianza De Xabi Alonso

Liam Delap ha decidido quedarse en el Chelsea al menos una temporada más para silenciar a sus críticos tras una decepcionante temporada de debut. El delantero de 23 años está listo para luchar por su puesto en el oeste de Londres, aunque la feroz competencia y las lesiones han limitado sus oportunidades. Según la BBC, el jugador no tiene intención de abandonar el club. Así lo informa Goal.com informe .

Delap, exjugador del Manchester City, fue transferido por 30 millones de libras, pero su rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas. La temporada pasada, disputó 41 partidos en todas las competiciones y marcó solo dos goles. En particular, su único gol en la Premier League y una racha de 26 partidos sin marcar al final de la temporada afectaron negativamente su reputación. Sin embargo, recientemente compró una casa cerca de Londres, demostrando sus planes a largo plazo.

El delantero está ansioso por jugar bajo las órdenes del nuevo entrenador Xabi Alonso, quien asumirá el cargo el 1 de julio. Sin embargo, la competencia dentro de la plantilla del Chelsea se ha intensificado. Joao Pedro, fichado del Brighton por 55 millones de libras, se ha afianzado en la titularidad. Además, el esperado regreso de Nicolas Jackson desde el Bayern Munich complica aún más la situación de Delap.

El club se ve obligado a reducir su plantilla ya que no participará en competiciones europeas la próxima temporada. El precio de transferencia más bajo de Delap en comparación con otras estrellas podría convertirlo en una opción de venta atractiva. El Newcastle United está monitoreando la situación de cerca y considerando fichar al delantero.