Liverpool intensifica la puja por la estrella alemana Kenneth Eichhorn

El Liverpool ha intensificado las negociaciones para el traspaso del centrocampista del Hertha BSC Kenneth Eichhorn. Según los informes, los merseysides intentan adelantarse a sus rivales para fichar al talento de 16 años. Según Florian Plettenberg, ha habido una nueva ronda de conversaciones entre las partes en los últimos días. Esto lo informa Goal.com informa .

Kenneth Eichhorn es considerado actualmente uno de los jóvenes futbolistas más prometedores de Alemania. El Liverpool lo ve como una pieza clave de un proyecto a largo plazo. Se dice que los clubes de la Premier League están dispuestos a gastar alrededor de 20 millones de euros en este traspaso, lo que indica un aumento significativo en el valor de mercado del jugador.

Gigantes de la Bundesliga como el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund también habían mostrado interés, pero están cerca de retirarse de la carrera debido a las altas demandas financieras. En concreto, el Bayern no estaba dispuesto a pagar la elevada prima de fichaje y el paquete total solicitado por el jugador de 16 años. Esto da ventaja a los clubes ingleses con mayores recursos financieros.

Según las normas del Brexit, Eichhorn no podrá participar en partidos oficiales en Inglaterra hasta que cumpla 18 años en julio de 2027. Por ello, el Liverpool está considerando comprarlo y cederlo al Bayer Leverkusen para continuar su desarrollo. El Manchester City estaría planeando una estrategia similar, lo que aviva aún más la competencia en el mercado de fichajes.