Oliver Glasner mantiene conversaciones de 6 horas con el Milan

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Oliver Glasner mantiene conversaciones de 6 horas con el Milan

El experto austriaco Oliver Glasner se ha convertido en el principal candidato para ser el nuevo entrenador del Milan. Según los informes, el entrenador mantuvo una larga reunión con el propietario del club Gerry Cardinale y el asesor Zlatan Ibrahimovic. La discusión, que tuvo lugar en Alemania, duró casi seis horas, durante las cuales las partes discutieron los proyectos futuros del club. Así lo reporta Goal.com informe .

La perspectiva de dirigir a uno de los clubes más prestigiosos de Europa parece muy atractiva para Glasner. El entrenador de 51 años, que ha tenido éxito en Austria, Alemania e Inglaterra, ahora está listo para probarse en la Serie A. La directiva del Milan busca un entrenador con una filosofía táctica moderna y experiencia internacional para reemplazar a Massimiliano Allegri.

Durante su carrera, Oliver Glasner ganó la Liga Europa con el Eintracht Frankfurt y también logró resultados positivos con el Crystal Palace. Su reputación en el escenario internacional fue uno de los principales factores que atrajeron la atención de la directiva milanesa. Sin embargo, los 'Rossoneri' no están solos en esta carrera.

El club inglés Fulham también quiere fichar a Glasner. Si el actual entrenador Marco Silva se marcha al Benfica, los londinenses ven a Glasner como el principal sustituto. Esta situación podría obligar a la directiva del Milan a acelerar las negociaciones.

El Milan aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el entrenador, pero se espera que la situación se aclare en las próximas semanas. La elección de Glasner dependerá del atractivo del proyecto del Milan y de los aspectos financieros de la oferta del Fulham.

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Nodirbek Razzokov
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