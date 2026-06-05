El club muniqués Bayern ha tomado una decisión final respecto a su joven talento Arijon Ibrahimovic. Según Sky, el récord alemán no tiene intención de ceder al jugador nuevamente y desea mantenerlo en la plantilla principal. La directiva del club está satisfecha con la progresión del miembro de la selección sub-21 de Alemania en el 1. FC Heidenheim la temporada pasada y planea asignarle un papel importante en la nueva campaña. Así lo informa Goal.com .

Los responsables del club ven a Ibrahimovic realizando una función similar a la de Raphael Guerreiro. Cabe recordar que Raphael Guerreiro jugó 29 partidos la temporada pasada a pesar de las lesiones, anotando 6 goles y dando 3 asistencias. Dado que Ibrahimovic puede jugar en ambas bandas del ataque, se espera que tenga suficiente minutos de juego mediante la rotación.

Actualmente, todas las decisiones dependen del propio jugador: puede renovar su contrato hasta 2027 y permanecer en el equipo o solicitar un traspaso. Si elige marcharse, el Bayern está dispuesto a venderlo con una opción de recompra. Mientras que el fichaje de Ismael Saibari del PSV Eindhoven está previsto para el centro del campo, el fracaso en la operación de Anthony Gordon aumenta las oportunidades para Ibrahimovic.

Clubes de la Premier League, específicamente Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham y Crystal Palace, muestran interés en el talentoso futbolista. Además, los equipos de la Bundesliga Hoffenheim y Stuttgart intentan incorporarlo a sus filas. Ibrahimovic disputó 34 partidos con el 1. FC Heidenheim la temporada pasada, contribuyendo significativamente a la permanencia del equipo en la liga.