¿Se mudará Kylian Mbappe a la Premier League? Louis Saha menciona una opción

El exdelantero francés Louis Saha ha predicho que su compatriota Kylian Mbappe podría jugar en la Premier League inglesa en el futuro. El Manchester United se considera el club más adecuado para el campeón del mundo, que actualmente juega en el Real Madrid. Según Goal.com informa .

Mbappe tiene actualmente 27 años y su contrato con el Real Madrid vence en el verano de 2029. Aunque ha marcado 86 goles en 103 partidos con el "club blanco", surgen dudas en la capital española sobre el entorno y el apoyo que recibe. Esto ha generado especulaciones sobre la apertura de un nuevo capítulo en su carrera.

Louis Saha dijo en una entrevista con GOAL: "Me gustaría mucho verlo en la Premier League. Después de su experiencia en La Liga, ¿por qué no debería mudarse a una de las ligas más fuertes del mundo? No hay muchos clubes que puedan atraer a un futbolista del calibre de Kylian Mbappe."

Según el experto, considerando que el Manchester City ya cuenta con un delantero fuerte como Erling Haaland, el Manchester United podría convertirse en el mejor destino para Mbappe. Anteriormente, el nombre del jugador también se vinculó con el Arsenal, lo que le habría permitido seguir los pasos de la leyenda Thierry Henry.

Mbappe, máximo goleador de la historia del PSG y líder de la selección francesa, sigue siendo un fichaje soñado para cualquier club del mundo. Su llegada a Inglaterra se convertiría sin duda en uno de los eventos más sensacionales del mundo del fútbol.