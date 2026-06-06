La selección olímpica de Uzbekistán pierde ante Japón en un partido amistoso

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La selección olímpica de Uzbekistán pierde ante Japón en un partido amistoso

La selección nacional sub-23 de Uzbekistán continúa su etapa de entrenamiento en los campos europeos para prepararse a fondo para los próximos grandes torneos internacionales. Como parte de esta etapa organizada en Eslovenia, el equipo de Ravshan Haydarov se enfrentó a la selección juvenil de Japón, un vecino continental y rival histórico, en un serio partido de prueba.

En este encuentro, que sirvió como importante experiencia táctica para ambos equipos, los representantes del 'País del Sol Naciente' lograron una victoria ajustada (mínima).

Intensa lucha en el campo y experiencia de los entrenadores

Durante el partido, el entrenador principal Ravshan Haydarov utilizó amplias rotaciones para evaluar el estado de casi todos los jugadores de la plantilla y probar nuevos esquemas tácticos. Aunque nuestros representantes lucharon con todas sus fuerzas y opusieron una resistencia digna, el único gol marcado por los jugadores japoneses decidió el destino del encuentro.

A continuación se presenta un informe detallado de este partido internacional amistoso y la hoja de partido de nuestra selección nacional:

Estatus del partido

Participantes y resultado final

Próximo rival y fecha

Partido amistoso internacional

Japón Sub-23 — Uzbekistán Sub-23 1:0

EE. UU. Sub-23 (8 de junio)

Plantilla completa de nuestra selección nacional en el partido

En este partido, nuestros representantes jugaron con la siguiente alineación, y se realizaron varias sustituciones durante el encuentro:

  • Portero: Samandar Muratbayev

  • Defensas: Saidkhan Hamidov (Quvonch Khushvakhtov, 65), Dilshod Murtazoyev, Giyosjon Rizaqulov, Ravshan Khayrullayev (Ollobergan Karimov, 72).

  • Centrocampistas: Asilbek Jumayev (Oybek Ormonjonov, 72), Ro'ziboy Fayzullayev (Diyor Abdunazarov, 65), Rustam Fomin (Firdavs Abdurakhmonov, 46), Nurlan Ibraimov (Muhammadali Reimov, 72).

  • Delanteros: Amirbek Saidov (Azizbek To'lqinbekov, 46), Saidumarkhon Saidnurullayev (Jo'rabek Jo'rayev, 81).

Seria prueba contra representantes de ultramar por delante

La selección juvenil de Uzbekistán continuará su etapa en Eslovenia con una agenda apretada, sacando las conclusiones correctas de esta derrota. Nuestros representantes no tendrán que esperar mucho — el próximo choque duro e interesante tendrá lugar el 8 de junio . Nuestro equipo, dirigido por Ravshan Haydarov, se enfrentará esta vez a la selección sub-23 de EE. UU.

Comentario de Zamin: Los resultados en los partidos amistosos nunca pasan a primer plano. Para Ravshan Haydarov, la prioridad actual es identificar las debilidades del equipo y elevar la condición física de los jugadores a un nivel alto a través de la etapa en Eslovenia. Una derrota mínima contra un equipo fuerte como Japón sirve como una útil ducha de agua fría antes de los próximos torneos oficiales. ¡Esperamos un juego más sustancial y una hermosa victoria de nuestros jóvenes en el partido contra EE. UU. el 8 de junio!

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UzbekistánJapónRavshan HaydarovEsloveniaEE. UU.
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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