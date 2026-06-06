Rafael Leao Quiere Dejar El Milan Y Mudarse A Inglaterra

El delantero del Milan, Rafael Leao, anunció que ha llegado el momento de un nuevo desafío en su carrera y que está listo para dejar la Serie A. El extremo portugués eligió la Premier League como el campeonato que mejor se adapta a su estilo. Según el jugador, las limitaciones tácticas en Italia le impiden mostrar todo su potencial. Así lo reporta Goal.com informe .

En una entrevista con Sport TV, Rafael Leao habló abiertamente sobre las dificultades de la temporada pasada. Enfatizó que las lesiones y el sistema táctico elegido por el cuerpo técnico afectaron negativamente su juego. «Sentí que podía aportar más al equipo, pero el estilo de juego del equipo no lo permitía. Necesito un nuevo desafío», dijo el delantero.

Leao declaró que la Premier League o La Liga son las opciones más adecuadas para mostrar su talento. No ocultó que una oferta de Inglaterra le alegraría mucho. En su opinión, competir con jugadores de alto nivel en la Premier League ayudará a su crecimiento.

El futbolista también compartió sus pensamientos sobre su posición en el campo. Admitió que prefiere jugar como segundo delantero o «falso nueve», reconociendo que pasa demasiado tiempo tomando decisiones en la banda. Rafael Leao añadió que necesita trabajar para mejorar sus estadísticas y ser más decisivo frente al arco.