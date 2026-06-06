Scaloni emite declaración sobre la salud y recuperación de Messi

Llegan buenas noticias del campamento de la selección nacional de Argentina, los actuales reyes del fútbol mundial. El estado de salud y la condición física del legendario delantero Lionel Messi, extremo del Inter Miami, está emocionando no solo a los representantes de la tierra del tango, sino también a millones de aficionados al fútbol en todo el mundo.

Para aclarar estas preocupaciones generales, el seleccionador Lionel Scaloni hizo una declaración oficial sobre el proceso de recuperación y el estado de su capitán de cara al próximo Mundial. Las palabras del especialista trajeron calma a los corazones de los aficionados de la selección.

«Leo está mucho mejor, lo cual nos alegra»

El seleccionador Lionel Scaloni se reunió con representantes de los medios en la base de entrenamiento de la selección y no ocultó los cambios positivos en la salud de Messi.

«El estado de Leo es muy bueno. Ya ha comenzado el entrenamiento ligero con el grupo principal, lo cual es extremadamente importante para nosotros. No se ha desconectado del proceso general y el programa de recuperación planificado está procediendo con éxito. Quizás Leo incluso juegue unos minutos en los próximos partidos amistosos. En cualquier caso, su estado físico y mental actual está en un nivel alto, lo que nos tranquiliza plenamente», dijo Lionel Scaloni.

Además, mientras hablaba de la competencia dentro de la plantilla y otras posibles bajas, el experimentado entrenador dio una alta valoración al potencial interno del equipo:

«Si algún otro miembro de nuestro equipo se lesiona inesperadamente y queda fuera, estoy firmemente convencido de que podemos encontrar jugadores fuertes para reemplazarlo adecuadamente.»

Lesión de mayo y la lista histórica del Mundial

El mago del fútbol Lionel Messi sufrió una grave lesión en el campo a finales de mayo de este año. Aunque muchos cuestionaron su participación en el próximo gran torneo, el cuerpo técnico se arriesgó y lo incluyó en la convocatoria. La confianza entre los dos Leos y el papel de Messi en la selección se demuestran claramente en el siguiente sistema:

Fecha de la lesión: Últimos días de mayo de 2026.

Decisión del entrenador: A pesar de los problemas físicos, Messi aseguró un lugar en la lista oficial final de la selección argentina para la Copa Mundial de 2026.

Estado actual: Ha salido del aislamiento, entrena con el grupo principal y se prepara para debutar en partidos amistosos internacionales.

Contexto: Es difícil imaginar un Mundial sin Lionel Messi. La decisión de Scaloni de incluirlo en la lista del Mundial a pesar de la lesión de mayo indica que Leo no es solo un jugador en el campo, sino un verdadero líder espiritual en el vestuario. El regreso del capitán a los entrenamientos generales y la posibilidad de participar en amistosos es la mayor ventaja para la Albiceleste en su camino para defender el título mundial. Los aficionados están muy cerca de ver nuevamente la «magia de Leo» en el césped.

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