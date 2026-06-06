Nueva era en el Tottenham: Daniel Levy vende el 25 % de las acciones del club

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Nueva era en el Tottenham: Daniel Levy vende el 25 % de las acciones del club

Se están produciendo cambios significativos en la estructura de propiedad del club londinense Tottenham. Eight Sports Capital ha alcanzado un acuerdo para adquirir una participación del 24,99 % en Enic, la matriz del club. Estas acciones están siendo vendidas por los fideicomisos familiares de Daniel Levy, pero este acuerdo no afecta al control de la familia Lewis sobre el club. Según Goal.com informa .

Según informa The Telegraph, Eight Sports Capital Limited firmó el viernes un contrato para comprar una cuarta parte de Enic Sports and Developments Holdings Limited. Esta participación se vende a través de empresas pertenecientes a fideicomisos establecidos para el beneficio de los hijos de Daniel Levy. Una vez completada la transacción, la participación de Levy en Enic disminuirá hasta el 4,89 %.

En su comunicado, Eight Sports Capital expresó su disposición a colaborar con los accionistas, la directiva y los aficionados del Tottenham para el desarrollo y el éxito del club. Sin embargo, este anuncio fue una sorpresa para la directiva de Enic y del Tottenham. Los representantes del club declararon que no tenían conocimiento de dicha venta realizada por el fideicomiso familiar de Daniel Levy.

Cabe destacar que este acuerdo no cambia la dirección del Tottenham. La familia Lewis sigue siendo propietaria de la participación mayoritaria. La participación minoritaria vendida no otorga derechos de voto en el consejo de administración ni representación en el comité ejecutivo. La directiva del club enfatiza su enfoque en cumplir las promesas hechas a los aficionados al final de la temporada.

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Nodirbek Razzokov
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