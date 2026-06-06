El Bayern Múnich retoma la opción de Tomas Araujo para reforzar la defensa

El FC Bayern Múnich está considerando nuevamente el fichaje de Tomas Araujo. Según Sky, el defensa central del Benfica sigue estando dentro del radar de los récords alemanes. El club muniqués ha estado vinculado al jugador de 23 años durante mucho tiempo, y se informa de que ya se han celebrado negociaciones preliminares con sus representantes. Goal.com informa .

Araujo tiene la capacidad de jugar tanto como defensa central como lateral derecho. Esto lo convierte en una alternativa adecuada para Konrad Laimer o en la opción principal si Min-Jae Kim o Hiroki Ito llegaran a dejar el equipo. Tal versatilidad se considera un factor muy importante en los planes del entrenador jefe Vincent Kompany para la próxima temporada.

Sin embargo, el traspaso no será fácil. El jugador firmó recientemente un contrato a largo plazo con el Benfica hasta 2029. Se dice que el acuerdo incluye una cláusula de rescisión de entre 80 y 100 millones de euros. El Chelsea también ha mostrado interés por el jugador, pero el Bayern aún no está dispuesto a pagar una suma tan elevada.

Tomas Araujo es producto de la cantera del Benfica. La temporada pasada disputó 39 partidos en todas las competiciones, marcando un gol y dando dos asistencias. Por ahora, la directiva del Bayern no ha dado pasos decisivos respecto al traspaso, limitándose el club a monitorizar la situación del defensa de 24 años.