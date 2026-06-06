El Real Madrid prepara una oferta de 150 millones de euros por Michael Olise

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El Real Madrid prepara una oferta de 150 millones de euros por Michael Olise

El presidente del Real Madrid, Florentino Perez, está preparando una oferta de 150 millones de euros por el extremo del Bayern de Múnich, Michael Olise, que rompería el récord del club. Según los informes, Perez planea cerrar el traspaso antes de las elecciones presidenciales. Sin embargo, el Bayern ha decidido no dejar marchar a su estrella. Esto lo informa Goal.com informe .

Florentino Perez quedó impresionado por las actuaciones de Michael Olise en la Liga de Campeones de la UEFA y lo ha identificado como uno de los principales objetivos futuros del equipo. Si el acuerdo se lleva a cabo, el traspaso de 150 millones de euros se convertiría en el fichaje más caro de la historia del Santiago Bernabeu, señalando un retorno a la política de Galácticos del club.

El presidente madridista compite contra Enrique Riquelme en las elecciones. Mientras Riquelme ha prometido fichar a Erling Haaland, Perez busca fortalecer su posición a través de Michael Olise. Además, los rumores sugieren que Jose Mourinho podría regresar como entrenador principal si Perez es reelegido.

El Bayern de Múnich se mantiene firme en la cuestión del traspaso. El presidente honorario del club, Uli Hoeness, ha declarado al jugador intransferible. Michael Olise tiene contrato con el club muniqués hasta 2029 y es una pieza clave del equipo de Vincent Kompany. No obstante, se espera que el Real Madrid presente una oferta oficial el próximo martes.

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Nodirbek Razzokov
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